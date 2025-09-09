Hamburg Cruise Days: Diese Straßen sind am Wochenende gesperrt

Lichtershow, Feuerwerk und die Stars der Kreuzfahrtschiffe: Am Wochenende findet die zehnte Ausgabe der Hamburg Cruise Days statt. Der Veranstalter rechnet mit 250.000 Besuchern. Denen ist jedoch geraten, nicht mit dem Auto anzureisen: Es kommt zu zahlreichen Verkehrssperrungen.

Vom 12. bis 14. September finden in Hamburg bereits zum zehnten Mal die Hamburg Cruise Days statt. Acht Kreuzfahrtschiffe werden dafür erwartet, darunter die „AIDAperla“, „Mein Schiff 4“ und „MSC Preziosa“. Neben einem bunten Kultur- und Entertainment-Programm an Land wartet am Samstagabend ein besonderes Highlight auf die Besucher: die große Schiffsparade, inklusive Musik, blauem Licht und Feuerwerk.

Wer sich das Spektakel nicht entgehen lassen will, sollte jedoch bestenfalls per Fahrrad, zu Fuß oder mit der U- oder S-Bahn anreisen. Zahlreiche Verkehrssperrungen sind angekündigt.

Erste Sperrungen ab Mittwoch

So werden die ersten Sperrungen bereits am Mittwoch ab 20 Uhr auf der nördlichen Fläche vor den St. Pauli-Landungsbrücken eingerichtet. Tags darauf, ab 8 Uhr, wird die gesamte Parkfläche östlich des alten Elbtunnels vor den Landungsbrücken für den Aufbau gesperrt.

Auch sämtliche Parkplätze unterhalb des Bahnviadukts an den Straßen Johannisbollwerk und Vorsetzen werden ab Mittwoch um 8 Uhr bis zum Abschluss der Abbauarbeiten am Montag, dem 15. September, um 15 Uhr gesperrt. Die Zufahrt zur HafenCity über die südliche Niederbaumbrücke und den westlichen Teil der Kehrwiederspitze ist während der Veranstaltungszeiten (14 bis 24 Uhr am Freitag; 11 bis 24 Uhr am Samstag; 11 bis 20 Uhr am Sonntag) ebenfalls dicht. Je nach Besucheraufkommen könnten weitere Sperrungen kurzfristig eingerichtet werden, wie die Polizei mitteilte.

Wer aus westlicher Richtung in die HafenCity fahren möchte, sollte von der Willy-Brandt-Straße auf die Zufahrten über die Brooksbrücke, die Kornhausbrücke oder die Oberbaumbrücke ausweichen.

Detaillierte Informationen finden sich online. Zudem hat der Veranstalter der Cruise Days während der Veranstaltungszeiten eine Info-Hotline (040-410 095 25) geschaltet. Der Hamburger Verkehrsbund ist unter der (040) 19449 erreichbar. (mp)