Erst wurde ihr Name auf das Hamburger Straßenschild gesetzt, jetzt muss er wieder verschwinden. Dahinter steckt ein Irrtum. Dieser fiel jedoch erst knapp drei Jahre später auf.

Das Straßenschild des Westphalenswegs in St. Georg: Die zusätzliche Widmung an Engel Christine Westphalen soll wieder gestrichen werden. Florian Quandt

Der Westphalensweg in St. Georg trägt künftig wieder ausschließlich den Namen seines ursprünglichen Namensgebers. Die zusätzliche Widmung an die Schriftstellerin Engel Christine Westphalen wird wieder gestrichen. Grund dafür ist ein peinlicher Irrtum.

2023 wurde der Westphalensweg neben dem Architekten und Branddirektor Adolph Libert Westphalen (1851–1916) auch der Hamburger Schriftstellerin gewidmet. Die Senatskommission glaubte damals, Engel Christine Westphalen sei die Urgroßmutter des Architekten und Branddirektors.

Straßenwidmung beruhte auf einem Irrtum

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Diesen März kamen daran jedoch Zweifel auf: Ein Verwandter meldete sich bei der Stadt und zweifelte die familiäre Beziehung an – die Geschichte wurde geprüft. Das Ergebnis: Engel Christine Westphalen und Adolph Libert Westphalen waren weder miteinander verwandt noch verschwägert.

Nun soll die zusätzliche Widmung wieder verschwinden. Im Westphalensweg bleibt nur noch Widmung an Adolph Libert Westphalen. (mp)