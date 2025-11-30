Bergedorf wächst kontinuierlich und die fünf Gymnasien im Bezirk Bergedorf sind voll ausgelastet. Es wird dringend ein neuer Schulstandort gebraucht. Nun war Richtfest für das Bille-Gymnasium. Die neue Schule für etwa 750 Jungen und Mädchen hat ein ungewöhnliches pädagogisches Konzept und bekommt Schauspielräume, eine Mensa und auf dem Außengelände ein Amphitheater und eine Kletterwand. Aber der Zeitplan ist ehrgeizig. Klappt es mit dem Start zum August 2026?





