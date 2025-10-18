Wieder Abbiege-Unfall! Lkw-Fahrer übersieht Fahrradfahrer – schwer verletzt

Schwerer Verkehrsunfall in Barmbek-Nord: Ein Lkw erfasst beim Abbiegen einen Radfahrer (58) – der Mann wird schwer verletzt. Die Polizei sucht noch nach der Unfallursache.

Am Samstagnachmittag gegen 14 Uhr ereignete sich in Barmbek-Nord ein schwerer Verkehrsunfall. An der Kreuzung Fuhlsbüttler Straße/Drosselstraße wurde ein 58-jähriger Fahrradfahrer von einem Lkw erfasst. Nach ersten Erkenntnissen der Hamburger Polizei soll der Lkw beim Abbiegen den Fahrradfahrer übersehen und überrollt haben.

Der Radfahrer erlitt dabei schwere Verletzungen an beiden Unterschenkel-Sprunggelenken. Feuerwehr, Notarzt und Sanitäter versorgten den Verletzten am Unfallort und brachten ihn zur Behandlung in ein Krankenhaus. In Lebensgefahr schwebt er laut Polizei nicht.

Die Polizei ist noch immer mit mehreren Einsatzkräften vor Ort, um den Unfallhergang zu ermitteln. Die Fuhlsbüttler Straße ist noch immer komplett gesperrt.

Die letzten tödlichen Fahrradunfälle liegen nur wenige Wochen zurück: Am 24. Juli ist in Hamburg-Hamm eine Radfahrerin (52) von einem Lkw erfasst worden. Sie erlitt tödliche Verletzungen und starb noch am Unfallort. Zuletzt verstarb die Schauspielerin Wanda Perdelwitz infolge eines Fahrradunfalls: Sie war gegen die plötzlich geöffnete Beifahrertür eines haltenden Autos und geprallt und schwer gestürzt (mp).