Korruptionsverdacht: Bäderland stellt Strafanzeige gegen eigene Mitarbeiter

Der städtische Schwimmbadbetreiber Bäderland hat Strafanzeige gegen mehrere seiner Mitarbeiter gestellt. Laut des Unternehmens besteht der Verdacht der persönlichen Vorteilsnahme im Zusammenhang mit der Vergabe von Aufträgen.

Nach internen Ermittlungen aufgrund eines anonymen Hinweises hat Bäderland gegen mehrere Mitarbeiter aus der Personalabteilung Strafanzeige beim Dezernat für Interne Ermittlungen (DIE) gestellt, wie das Unternehmen mitteilte. Sie sollen aus einer Auftragsvergabe an einen Dienstleister persönliche Vorteile gezogen haben. Interne Vorhaben und Kontrollmechanismen sollen dabei durch gezielte Absprachen und gegenseitige Deckung bewusst umgangen worden sein.

„Nachdem sich der Verdacht durch interne Aufklärungsmaßnahmen hinreichend konkretisiert hatte, wurden die involvierten Mitarbeitenden mit sofortiger Wirkung freigestellt“, teilte ein Sprecher des Unternehmens mit. Von dem Dienstleistungsunternehmen habe sich Bäderland unmittelbar getrennt. Der Aufsichtsrat sei informiert und unterstütze die Aufklärung. Ob ein finanzieller Schaden entstanden ist, werde derzeit geprüft. Darüber hinaus könne man aufgrund des laufenden Verfahrens keine weiteren Angaben machen. (abu)