Hamburg Airport: Billigflieger nimmt neue Strecke auf

Neue Verbindung für den Hamburger Flughafen: Ab dem 12. Dezember 2025 fliegt die ungarische Airline Wizz Air dreimal pro Woche von Chisinau (Moldau) nach Hamburg. Geplant sind Verbindungen jeweils montags, mittwochs und freitags.

Der Billigflieger baut damit seine Basis in der moldauischen Hauptstadt deutlich aus. Insgesamt sechs neue Routen sollen an den Start gehen – Hamburg ist eine davon. Tickets für die neue Verbindung sind nach Angaben des Unternehmens bereits ab 19,99 Euro verfügbar.

Wizz Air nimmt neue Strecke am Flughafen Hamburg ins Programm

Mit den zusätzlichen Flugzeugen will Wizz Air ihre Position als Marktführer in Moldau festigen. „Wir freuen uns, Reisenden künftig noch mehr günstige und direkte Flugverbindungen nach Europa bieten zu können“, sagte Wizz-Air-CEO József Váradi.

Neben Hamburg werden künftig auch Turin, Frankfurt-Hahn, Nizza, Prag und Kopenhagen direkt von Chisinau aus angeflogen. Der Flughafen Hamburg gehört bei WizzAir zu den drei größten Standorten der Airline. (rei)