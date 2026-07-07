Hamburg will die Kita-Elternbeiträge nach rund 25 Jahren reformieren: Die geplanten Änderungen sollen für mehr soziale Gerechtigkeit sorgen. Was sich ab 2027 konkret ändern soll.

Der Hamburger Senat plant eine Reform der Kita-Elternbeiträge, die Familien mit geringem Einkommen entlasten und das Beitragssystem sozial gerechter gestalten soll. (Symbolbild) picture alliance/dpa/Patrick Pleul

Weniger Belastung für Geringverdienende, höhere Beiträge für Besserverdienende: So will der Hamburger Senat die Finanzierung der Kitas reformieren. Das Ziel der Reform: ein sozial gerechteres und transparenteres Beitragssystem.

Es wäre die erste grundlegende Überarbeitung der Beiträge für die Kinderbetreuung seit Einführung des Kita-Gutscheinsystems vor rund 25 Jahren. An den Grundprinzipien des Systems soll sich laut Schulbehörde jedoch nichts ändern: Kinder haben weiterhin ab ihrem ersten Geburtstag bis zur Einschulung Anspruch auf fünf Stunden beitragsfreie Betreuung pro Tag inklusive Mittagessen – unabhängig von der Lebenssituation ihrer Eltern. Für längere Betreuungszeiten bleiben einkommensabhängige Elternbeiträge bestehen.

Die Beiträge seien seit der Einführung des Kita-Gutscheinsystems unverändert geblieben, obwohl sich die Lebenshaltungskosten deutlich erhöht hätten – so begründet der Senat die Reform. Tatsächlich stieg der Verbraucherpreisindex nach Angaben des Statistischen Bundesamtes zwischen 2002 und 2025 um mehr als die Hälfte.

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Kita-Beiträge: So sollen Familien mit niedrigem Einkommen entlastet werden

Die Einkommensgrenze – ab der Eltern überhaupt Beiträge zahlen müssen – soll in Zukunft deutlich angehoben werden. Statt weiter bei einem monatlichen Nettoeinkommen von 1023 Euro für einen Zweipersonenhaushalt soll sie dann bei 2650 Euro liegen. Das solle insbesondere Familien mit niedrigem Einkommen entlasten. Nach oben wird die Einkommensstaffel erweitert: Familien mit höheren Einkommen sollen dann auch höhere Beiträge zahlen.

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Auch die Höhe der maximalen Elternbeiträge soll angepasst werden. Der derzeitige Höchstbeitrag von 191 Euro soll allerdings nicht sofort steigen. Zum 1. August 2027 ist eine Erhöhung auf 320 Euro vorgesehen, ein Jahr später auf 336 Euro. Der Höchstbeitrag gilt künftig für Zweipersonenhaushalte mit einem monatlichen Nettoeinkommen ab 6000 Euro. Anschließend sollen die Beiträge jährlich an die Einkommens- und Preisentwicklung angepasst werden.

Auch bei der Geschwisterregelung soll eine Änderung vorgenommen werden. Für das zweitjüngste gleichzeitig betreute Kind sollen Eltern künftig nur noch die Hälfte des regulären Beitrags zahlen, für das drittjüngste Kind nur ein Viertel. Ab dem vierten gleichzeitig betreuten Kind entfällt der Elternbeitrag vollständig.

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Reform könnte frühestens zum August 2027 in Kraft treten

Bildungs- und Familiensenatorin Ksenija Bekeris (SPD) erklärte, dass die geplante Reform des Kita-Gutscheinsystems auch künftig gute Bildungs- und Entwicklungschancen für Kinder sowie die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sichere. Es entstünden vor allem „moderne, transparente und solidarische Beitragsstrukturen”.

Nach dem Senatsbeschluss sollen Familien umfassend über die Änderungen informiert werden. Die neuen Beiträge können jedoch frühestens zum August 2027 in Kraft treten. So bleibt Familien voraussichtlich mehr als ein Jahr Zeit, sich auf die Anpassungen einzustellen. Ab Anfang 2027 können sich Eltern bei Fragen zur individuellen Beitragshöhe an die zuständigen Stellen für Kindertagesbetreuung in den Bezirksämtern wenden.







