Weihnachten ist nicht mehr weit entfernt, doch feierliche Stimmung kommt bei einem Blick in den Himmel kaum auf: Graue Wolken, immer wieder Regen und Temperaturen, die mehr an Spätherbst erinnern, als an die bevorstehenden Feierlichkeiten. Bei vielen Hamburger Weihnachtsmärkten brummt dennoch das Geschäft. Die MOPO hat sich vor Ort ein Bild über die Stimmungslage gemacht.





