mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Blick auf den Weihnachtsmarkt am Hamburger Rathaus.

Auf vielen Hamburger Weihnachtsmärkte läuft das Geschäft trotz des schlechten Wetters gut. (Symbolbild) Foto: picture alliance/dpa/Christian Charisius

paidHalbzeit auf Weihnachtsmärkten: „Die Leute kommen auch bei 12 Grad und Dauerregen“

kommentar icon
arrow down

Weihnachten ist nicht mehr weit entfernt, doch feierliche Stimmung kommt bei einem Blick in den Himmel kaum auf: Graue Wolken, immer wieder Regen und Temperaturen, die mehr an Spätherbst erinnern, als an die bevorstehenden Feierlichkeiten. Bei vielen Hamburger Weihnachtsmärkten brummt dennoch das Geschäft. Die MOPO hat sich vor Ort ein Bild über die Stimmungslage gemacht.


Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test