Nach der Hitze-Absage steht der Nachholtermin für den Halbmarathon fest. Startplätze werden übertragen, alternativ gibt es Geld zurück.

Wegen extremer Hitze musste der Hamburger Halbmarathon Ende Juni erstmals in seiner Geschichte ausfallen. Veranstalter Steven Richter hatte im MOPO-Interview angekündigt, den Teilnehmenden „möglichst schnell eine Lösung“ anbieten zu wollen. Jetzt steht der neue Termin fest.

Der 32. Hella Hamburg Halbmarathon soll am Sonntag, den 25. Oktober 2026, nachgeholt werden. Aus der „Sommerparty“ werde eine „Herbstsause“, schreiben die Veranstalter in einer Mitteilung an die angemeldeten Teilnehmer.

Neuer Termin für Halbmarathon: Startplatz wird automatisch übertragen

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Wer beim neuen Termin starten möchte, muss nichts weiter tun. Der Startplatz wird automatisch auf den 25. Oktober übertragen. Auch gebuchte Zusatzleistungen wie Merchandise oder eine Rücktrittsoption bleiben erhalten.

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Alle Läufer, die an dem neuen Termin nicht teilnehmen können oder wollen, bekommen ihr Geld zurück. Erstattet werden sollen die kompletten Meldegebühren sowie alle gebuchten Zusatzleistungen. Dafür soll voraussichtlich zwischen dem 20. und 31. Juli ein Formular freigeschaltet werden. Danach haben Betroffene vier Wochen Zeit, ihren Rücktritt zu erklären.

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Lauf soll möglichst ähnlich bleiben

An der Veranstaltung selbst soll sich nach Angaben der Organisatoren wenig ändern. Geplant sei „quasi dieselbe Erfahrung, nur weniger warm“. Lediglich an der Strecke sollen kleinere Anpassungen vorgenommen werden, vor allem im Zielbereich und rund um die Messe. Auch der Bärenlauf soll wie geplant am Vortag stattfinden – am Sonnabend, 24. Oktober 2026.

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Nach der Absage hatte Richter im MOPO-Gespräch erklärt, dass der Lauf künftig nicht „mit dem Datum und der Startzeit“ stattfinden soll. An einer langfristigen Lösung für die kommenden Jahre werde weiterhin gearbeitet.