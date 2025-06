Halbmarathon legt Hamburg lahm – das müssen Anwohner schon jetzt wissen

Am Sonntag, den 29. Juni 2025, wird es in Hamburg sportlich – und voll: der „31. Hella Hamburg Halbmarathon“ wird schon ab frühmorgens für Sperrungen und Einschränkungen im Stadtverkehr sorgen. Rund 16.000 Läufer sowie zahlreiche Zuschauer werden erwartet.

Ab 7 Uhr beginnt der Aufbau der Streckenabsicherung – und damit die Beeinträchtigungen für den Verkehr.

Sperrungen bis zum Nachmittag

Wer am Sonntagvormittag unterwegs ist, muss mit massiven Einschränkungen rechnen. Die Strecke ist großflächig abgesperrt – erst gegen 14.30 Uhr sollen die meisten Sperren wieder aufgehoben werden. Nur an einigen Stellen, etwa in der Straße Bei den Kirchhöfen und in der Jungiusstraße dauert es länger.

Was hilft: Geduld, Planung – und gute Nerven. Der Veranstalter rät: „Fahren Sie nach 14 Uhr – dann sind die meisten Straßensperrungen aufgehoben.“ Wer früher raus muss, sollte die Innenstadt weiträumig über die nördliche Seite des Rings 2 umfahren. Empfohlen werden stattdessen Gärtnerstraße, Hudtwalckerstraße und Barmbeker Straße.

U-Bahn statt Auto – und das besser frühzeitig

Die beste Lösung laut den Veranstaltern: U- und S-Bahn. Viele Buslinien im Bereich Altona, der Innenstadt und der

Außenalster sind eingekürzt oder fahren nicht den gesamten Linienweg. Wer zur HafenCity will: Zwischen 7 und 12.30 Uhr geht das nur über bestimmte Strecken wie Amsinckstraße, Lippeltstraße, Banksstraße, Oberhafenbrücke, Stockmeyerstraße, Heidenkampsweg, Billhorner Brückenstraße, Zweibrückenstraße und Versmannstraße.

Für die Große Elbstraße in Altona heißt es: Geduld. Hier kann es trotz Bemühungen der Polizei zu kurzen Unterbrechungen kommen. Eine Chance auf An- und Abfahrt besteht bis 7.30 Uhr über Kaistraße und Max-Brauer-Allee. Zwischen 7.30 und 11.30 Uhr geht dann allerdings gar nichts mehr.

St. Pauli ist besonders betroffen

Bereits ab 4 Uhr früh wird an der Reeperbahn und am Millerntorplatz der Startbereich aufgebaut. Wer dort noch parkt, wird abgeschleppt. Auch in der St. Pauli Hafenstraße und am Fischmarkt gilt: Halteverbot.

Wichtig für alle, die während des Laufs in gesperrte Bereiche raus oder rein müssen: „Unsere Streckenposten sind bemüht, Anlieger*innen die Ausfahrt aus dem gesperrten Laufbereich während der Veranstaltung zu ermöglichen.“ Ohne Absprache mit dem Ordnungspersonal wird das aber schwierig – und ist nicht garantiert.

Wer raus will, muss sich beeilen

Heißt also: Wer am Sonntagmorgen mit dem Auto unterwegs sein muss, sollte es vor 7 Uhr weggefahren haben – sonst ist Warten angesagt.

Die Veranstalter rechnen mit Verständnis – und hoffen auf Unterstützung entlang der Strecke: „Wir freuen uns auf eine großartige Veranstaltung und auf Ihre Unterstützung – gern auch an der Laufstrecke!“ (apa)