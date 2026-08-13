Familie Yilmaz möchte ihrer Tochter einen Wunsch erfüllen und fährt ins Volksparkstadion zu einem HSV-Spiel. Doch der Tag endet bei der Polizei.

Die Tochter von Emir Yilmaz (Name geändert) ist acht Jahre alt und liebt Fußball. Sie spielt mit großer Leidenschaft Fußball, verfolgte die WM im Fernsehen und wünscht sich, selbst einmal im Stadion sein zu dürfen. Yilmaz möchte seiner Tochter den Traum erfüllen, doch der Tag endet für die Familie ganz anders, als erhofft.

„Für das Testspiel HSV gegen Lille habe ich Karten im freien Vorverkauf bekommen“, erzählt der Familienvater. Die MOPO hat seinen Namen aus Sicherheitsgründen anonymisiert. Am 8. August fährt er mit seiner Frau, seiner Tochter und einem Verwandten aus Farmsen nach Bahrenfeld zum Volksparkstadion.

Nach HSV-Spiel entdeckt Familie Yilmaz Hakenkreuze im Autolack

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Sie parken den Wagen, einen BMW X3, im Vorhornweg, laufen die rund 20 Minuten zum Stadion. „Für meine Tochter und meine Frau war es das erste Mal“, erzählt Yilmaz. Die Stimmung sei gut gewesen.

Nach dem Spiel – es endet 2:2 – tritt die Familie den Heimweg an. „Papa, das war voll cool“, habe seine Tochter begeistert gesagt. Doch am Auto angekommen, entdecken sie fünf Hakenkreuze, die in die linke Seite des Wagens geritzt worden waren.

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Yilmaz ist schockiert. „Jemand muss uns beim Aussteigen beobachtet haben. „Nur anhand des Autos kann man doch nicht auf die Herkunft des Fahrers schließen“, sagt er. „Ich bin ein Hamburger Jung. Aber ich kann meine türkischen Wurzeln wegen meines Aussehens nicht verstecken“, sagt er.

Der Rassismus wird immer mehr und immer mehr. Emir Yilmaz

Laut Yilmaz wurden die anderen parkenden Autos nicht beschädigt. Nur sein Wagen wurde mit den rechtsextremen Symbolen versehen.

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„Der Rassismus wird immer mehr und immer mehr. Ich bin 35 Jahre alt und mein Leben lang in Hamburg gewesen. Noch nie habe ich so etwas erlebt. Das macht einen nachdenklich“, sagt er. „Meine Tochter hatte das Thema Nationalsozialismus noch nicht in der Schule, aber natürlich hat sie unsere Gesichter gelesen und gesehen, dass etwas nicht in Ordnung ist.“

Insgesamt wurden fünf Hakenkreuze in das Auto geritzt. privat

Nach einem Anruf bei der Polizei habe er das Auto erst einmal nach Hause gefahren. Mit den Hakenkreuzen am Auto durch die Stadt zu brausen, die Familie unter Schock, sei bedrückend gewesen. „Wir hatten auch nichts zum Abkleben mit dabei“, sagt er. „Man ahnt ja auch nicht, dass man das braucht.“

Zu Hause erstattete Yilmaz Anzeige bei der Polizei. Er hat zwar eine Vollkaskoversicherung, allerdings ist noch unklar, wer der/die Täter ist/sind. Somit bleibt der Sachschaden erst einmal bei ihm.

Staatsschutz hat Ermittlungen aufgenommen

Nach MOPO-Informationen ermittelt nun der Staatsschutz wegen Verwendung von verfassungswidrigen Symbolen. Zudem läuft eine Ermittlung wegen Sachbeschädigung. Laut einem Polizeisprecher gebe es „keine Auffälligkeiten auf eine Häufung solcher Taten im Zusammenhang mit HSV-Spielen und/oder auch in dem Viertel rund um den Vorhornweg“.

Für Familie Yilmaz ist dennoch erst einmal die Lust auf weitere Stadionbesuche vergangen. „Ich glaube, wir überlegen uns jetzt fünfmal, ob wir wieder ein Spiel besuchen“, sagt Emir Yilmaz. Im Auto auf dem Rückweg habe die Achtjährige zu ihm gesagt: „Wären wir bloß zuhause geblieben.“