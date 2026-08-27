Das historische Eingangstor zum Tierpark Hagenbeck wurde abgerissen. Nun ist der Nachbau fertig und man kann das Tor wieder durchschreiten.

Das war die Baustelle am historischen Jugendstil-Tor im Tierpark Hagenbeck. Nun wurde das Tor feierlich eröffnet. (Archivbild) picture alliance / C. Erler | Carlotta Erler

Das Wahrzeichen von Hagenbecks Tierpark ist wieder zurück. Nach etwa 15 Monaten Bauzeit ist der Nachbau des historischen Jugendstil-Tors des Tierparks Hagenbeck am Donnerstag feierlich eröffnet worden.

Schon 2022 wurden die Bronze-Elefanten auf dem Wahrzeichen des Zoos abgebaut und zwischengelagert. Lange wurden dabei die Bausubstanz und die Skulpturen untersucht. Im April 2025 wurde das Tor nach 120 Jahren endgültig abgerissen. Grund dafür war die Baufälligkeit des Wahrzeichens. Nun ist der Nachbau abgeschlossen.

Hagenbeck-Elefantentor wurde aufwendig rekonstruiert

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„Dass wir ein Stück Hagenbeck und somit ein Stück Hamburg heute wiedereröffnen können, erfüllt uns mit großer Freude und auch mit Stolz“, sagt der Geschäftsführer des Tierparks Hagenbeck, Dr. Guido Westhoff.

„Mein besonderer Dank gilt allen, die mit großem Fachwissen, viel Engagement und Liebe zum Detail dazu beigetragen haben, dieses historische Wahrzeichen wieder zum Leben zu erwecken“, sagt er weiter. Fachfirmen aus ganz Deutschland seien an der aufwendigen Rekonstruktion beteiligt gewesen.

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Der originalgetreue Nachbau des damaligen Eingangsportals wurde nach strengen Auflagen des Denkmalschutzamtes fertiggestellt und durch den Verein „Freunde des Tierpark Hagenbeck e.V.“ finanziert. Die Geschichte des Tores soll auf einem neu angefertigten Schild dargestellt werden. (js)