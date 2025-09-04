Hagenbeck trauert um Löwin: Tembesi eingeschläfert

Trauer bei Hagenbeck: Die Löwin Tembesi, die seit April 2005 im Tierpark zu Hause war, ist gestorben.

Hagenbeck gab bekannt, dass die Löwin in den vergangenen Wochen kaum fressen oder laufen konnte und von Tierärzten beobachtet wurde. Diese hätten beschlossen, das 22 Jahre alte Tier, das 2003 im dänischen Givskud Zoo geboren wurde, einzuschläfern.

„Tembesi hat für einen Löwen ein mehr als stolzes Alter erreicht“, so die Zootierärztin Dr. Adriane Prahl. „Über die letzten beiden Wochen haben wir gesehen, wie sich ihr Gesundheitszustand rapide verschlechtert hat. Den genauen Grund dafür werden die Ergebnisse einer pathologischen Untersuchung zeigen.“ Tembesi hatte 2006 fünf Löwenbabys zur Welt gebracht. (dpa/mp)