Ein starkes Unwetter hat im Norden für zahlreiche Schäden gesorgt. Riesige Hagelkörner durchschlugen Autoscheiben und Dächer.

Die Hagelkörner, die im Landkreis Harburg vom Himmel fielen, waren teils tennisballgroß. JOTO

Tennisballgroße Hagelkörner, vollgelaufene Keller, überschwemmte Straßen – und Hunderte Feuerwehreinsätze: Schwere Unwetter haben am Montagabend in mehreren norddeutschen Bundesländern massive Schäden angerichtet.

Die Einfahrten des Ortes gleichen einem Schrottplatz. An fast jedem Auto sind Scheiben zersprungen und die Karosserie ist verbeult: In Heidenau (Landkreis Harburg) fielen mitunter riesige Hagelkörner. „Inferno einfach. Das hab ich noch nie erlebt“, sagt eine Anwohnerin.

Erste Schätzungen gehen von mehreren Millionen Euro Schaden aus. Auch Häuser wurden beschädigt und Straßen überschwemmt, als das Unwetter den Ort am Montag gegen 20 Uhr traf – wie in vielen norddeutschen Orten.

Anzeige

Hunderte Einsätze wegen Unwetters

Es hat alles kaputt gemacht. Es ist nichts mehr heile. Anwohnerin von Heidenau

Allein in Niedersachsen gingen zwischen 21 Uhr und 1 Uhr rund 250 Notrufe ein. Die Feuerwehr rückte zu etwa 600 Einsätzen aus. Besonders heftig traf es Heidenau im Landkreis Harburg. Zentimetergroße Hagelkörner zertrümmerten Autoscheiben, hinterließen Dellen im Lack und beschädigten Dächer. „Es hat alles kaputt gemacht. Es ist nichts mehr heile“, sagte eine Anwohnerin. So ein Chaos habe sie in 18 Jahren noch nicht erlebt.

Anzeige

Hagel musste mit Radladern abtransportiert werden

In Mecklenburg-Vorpommern türmte sich der Hagel im Landkreis Ludwigslust-Parchim teilweise so hoch, dass Radlader anrücken mussten. Bilder erinnerten an eine verschneite Winterlandschaft. Innerhalb nur einer Stunde gingen dort rund 168 wetterbedingte Notrufe ein.

Anzeige

In Elmshorn blieb ein Streifenwagen in einer überschwemmten Unterführung liegen. Holstein Report Der Hagel war so heftig, dass er sogar Dachziegel durchschlug. JOTO Die Frontscheibe des VW ist durch den Hagelschauer komplett eingedrückt worden. JOTO

Auch Schleswig-Holstein blieb nicht verschont: In Elmshorn blieb ein Polizeiwagen auf einer überfluteten Straße stecken.

Zahlreiche Keller, Tiefgaragen, Straßen und Bahnunterführungen liefen voll. Mehr als 220 Einsatzkräfte arbeiteten über 130 Einsatzstellen ab. Vermutlich nach einem Blitzeinschlag geriet zudem der Dachstuhl eines Einfamilienhauses in Brand. (mit dpa)