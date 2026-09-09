In der Hafenstraße auf St. Pauli wird es ab dem 10. September zu Bauarbeiten unter der Erde und an der Erdoberfläche kommen – das sind die Gründe dafür:

Die St. Pauli Hafenstraße wird umgebaut und bringt einige Veränderungen für Auto- und Fahrradfahrer mit sich LSBG

Auf der Hafenstraße sind sowohl die Fahrbahn für die Autos als auch der Fuß- und Radweg baufällig.

Deswegen wird ab Donnerstag (10.09.26), genau wie im Frühjahr, die Fahrbahn in Richtung Fischmarkt gesperrt, damit der Verkehr trotz Baustelle weiterfließen kann, so Hamburg Wasser in einer Pressemitteilung. Ab Ende November bis zum Jahresende wird es laut Hamburg Wasser jedoch nur eine Einbahnstraße in Richtung Landungsbrücken geben.

Hafenstraße: Neue Fahrradstreifen, weniger Parkplätze

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Konkret sollen an der Hafenstraße die Asphaltschicht erneuert, die Fahrbahn neu markiert und die Gehwege saniert werden. Zwischen der Großen Elbstraße und der Helgoländer Allee sollen neue Fahrradstreifen entstehen und die bestehenden sollen saniert werden. Das Parken am Fahrbahnrand sei in Zukunft nicht mehr möglich. Mit Gewerbetreibenden habe man eine Lösung gefunden, so Hamburg Wasser in der Pressemitteilung.

Begleitend zu den Straßenbauarbeiten saniert Hamburg Wasser das Sielzusammenführungsbauwerk unterhalb der Straße, in dem durchschnittlich 1000 Liter Abwasser pro Sekunde aus Haushalten nördlich der Elbe zusammengeführt werden. Das Bauwerk wurde 1957 errichtet und muss saniert werden.

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„Alte Riesen“ als Großprojekt in der Sanierung der Siele

Das Sielzusammenführungsbauwerk in der Hafenstraße wird im Rahmen des Projekts „Alte Riesen“ erneuert. Bei diesem Projekt saniert Hamburg Wasser alle großen historischen Stammsiele der Stadt, die teilweise 120 Jahre alt sind und die Abwasserversorgung Hamburgs sichern.

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Bereits im Frühjahr dieses Jahres war Hamburg Wasser am Siel unter der Hafenstraße baulich aktiv. picture alliance/dpa | Christian Charisius

Die Sanierung des Siels an der Hafenstraße soll laut Hamburg Wasser im Frühjahr 2028 fertiggestellt werden. (mp)