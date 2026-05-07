Zweiter dicker Pott sagt ab: Kreuzfahrt-Auftritt beim Hafengeburtstag wackelt

Ein beliebtes Spektakel beim Hamburger Hafengeburtstag ist die Einlaufparade. Besonders zum Höhepunkt der Festlichkeiten am Samstag freuen sich Zuschauer an Land und auf der Elbe auf diesen Moment. Denn traditionell nehmen auch mehrere Kreuzfahrtschiffe mit tausenden Passagieren an Bord teil. In diesem Jahr hat sich die Zahl der angekündigten „dicken Pötte“ allerdings bereits halbiert. Warum springen die Reedereien von der Aktion ab?

Vom 8. bis zum 10. Mai feiert Hamburg seinen alljährlichen Hafengeburtstag. Neben zahlreichen Attraktionen, Konzerten und dem Schlepperballett ist vor allem die Einlaufparade bei den Besuchern beliebt. Traditionell nehmen auch Kreuzfahrtschiffe mit ihren Passagieren an der Aktion teil.

Für den Samstag war geplant, dass die AIDAperla, die Hanseatic Spirit, die MSC Preziosa und die Vasco da Gama vor Ort sind. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge hat sich diese Zahl mittlerweile halbiert. Sowohl die MSC Preziosa als auch die Vasco da Gama werden am Samstag nicht am Hafengeburtstag teilnehmen.

Hafengeburtstag sollte Abschluss der Kreuzfahrt werden

Ursprünglich sollte die MSC Preziosa gegen 17 Uhr in den Hamburger Hafen einlaufen. Die Einfahrt während des Hafengeburtstags wäre der krönende Abschluss der laufenden Skandinavien-Kreuzfahrt gewesen. Nun sei es jedoch zu organisatorischen Verzögerungen gekommen, wie die Reederei mitteilte. Das Schiff fährt derzeit von Skagen nach Hamburg und soll am Sonntagmorgen im Hafen eintreffen.

Und die Vasco da Gama der Reederei nicko cruises musste ihren Besuch beim Hafengeburtstag gänzlich absagen. Das Schiff befindet sich weiterhin in der Werft im französischen Brest, schreibt der Anbieter „Schiffe und Kreuzfahrten“. Dort dauern die Instandsetzungsarbeiten länger als ursprünglich geplant – wahrscheinlich wegen eines technischen Defekts.

AIDAperla nimmt an „Elbe in Concert“-Show teil

Die AIDA bestätigt hingegen, dass ihre Schiffe wie geplant am Hafengeburtstag teilnehmen werden. Dass andere Reedereien ihre Teilnahme absagen müssten, sei der AIDA nicht bekannt, so eine Sprecherin auf MOPO-Anfrage.

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Die AIDAperla ist zudem Teil der Show „Elbe in Concert“. Sie wird am Samstagabend vor den Landungsbrücken im Rahmen des Konzerts in Szene gesetzt.

Die Präsenz der Kreuzfahrtschiffe wird jedoch nicht von allen gefeiert. So haben Klimaaktivisten von „Extinction Rebellion“ am Donnerstag eine Adbusting-Aktion gestartet und Werbeplakate zum Hafengeburtstag gegen eigene Motive ausgetauscht. Auf den Plakaten steht der Slogan: „Kreuzfahrt tötet“.