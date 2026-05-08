Hafengeburtstag hat begonnen – mehr als 250 Schiffe und eine Drohnen-Show

Wenn majestätische Großsegler neben Traditionsschiffen und hochmodernen Marineschiffen fahren, ist der Hafengeburtstag nicht weit. Die Einlaufparade hat Tausende Schaulustige angelockt.

Marineschiffe, Großsegler und Museumsschiffe: Der 837. Hamburger Hafengeburtstag ist bei Sonnenschein mit der traditionellen Einlaufparade gestartet. Tausende Besucherinnen und Besucher konnten rund 100 Boote bei ihrer Fahrt vorbei an Elbphilharmonie und Landungsbrücken bestaunen.

Hafengeburtstag: Einlaufparade am Freitag

Eröffnet wurde die Parade mit Kanonenschüssen, Raketen und der deutschen Nationalhymne. Viele Blicke zog der Großsegler „Statsraad Lehmkuhl“ auf sich, ein großer Dreimaster, der aus Norwegen angereist ist. Auch das Forschungsschiff „Atair“ des Bundesamts für Seeschifffahrt und Hydrographie und das Schiff „Neuwerk“ des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Elbe-Nordsee waren dabei.

Die Besucher des Hafengeburtstags bestaunen die Schiffe während der Einlaufparade am Freitag. picture alliance/dpa/Daniel Bockwoldt Die Besucher des Hafengeburtstags bestaunen die Schiffe während der Einlaufparade am Freitag.

Gefeiert wird in Hamburg drei Tage lang mit buntem Programm: Mehr als 250 Schiffe sollen für das Fest im Hafen eintrudeln. Mit einer großen Drohnen-Lichtshow um 22 Uhr wird der Himmel über dem Hafen in ein visuelles Zeichen für die Hansestadt verwandelt, um Hamburgs Olympia-Bewerbung zu unterstreichen, wie der Veranstalter mitteilte.

Die „Cap San Diego“ fährt bei der Einlaufparade über die Elbe. picture alliance/dpa/Marcus Brandt Die „Cap San Diego“ fährt bei der Einlaufparade über die Elbe.

Das größte noch fahrtüchtige Museumsfrachtschiff der Welt, „Cap San Diego“, lädt zu Hafenrundfahrten, bei denen Besucher auch in den Maschinenraum blicken dürfen.

Das könnte Sie auch interessieren: Olympia in Hamburg: Riesenchance für alle oder sauteures Reichenprojekt?

Der Hafengeburtstag erinnert an den Beginn des zollfreien Handels über die Elbe, den Kaiser Friedrich Barbarossa am 7. Mai 1189 mit einem Freibrief ermöglicht haben soll. Dieses Datum gilt seither als Geburtsstunde des Hamburger Hafens. (dpa/mp)