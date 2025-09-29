Schon mal was von der Elbmeile gehört? Vor 25 Jahren schlossen sich erstmals Geschäfte, Kneipen, Restaurants, Hotels und denkmalgeschützte Gebäude zwischen U-Boot-Museum und Museumshafen zusammen, um ihr Quartier noch bekannter zu machen, Aktionen zu planen und die Elbmeile als Ausgehviertel zu etablieren. Quartiersmanager Boie Baumann zeigt seine Lieblingsplätze entlang der knapp drei Kilometer langen Strecke.





