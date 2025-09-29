mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Museumshafen

Auch der Museumshafen in Övelgönne gehört zum Quartier Elbmeile. Foto: Anke Geffers

  • Altona

paidHafenflair wie an den Landungsbrücken, aber viel weniger Touristen

kommentar icon
arrow down

Schon mal was von der Elbmeile gehört? Vor 25 Jahren schlossen sich erstmals Geschäfte, Kneipen, Restaurants, Hotels und denkmalgeschützte Gebäude zwischen U-Boot-Museum und Museumshafen zusammen, um ihr Quartier noch bekannter zu machen, Aktionen zu planen und die Elbmeile als Ausgehviertel zu etablieren. Quartiersmanager Boie Baumann zeigt seine Lieblingsplätze entlang der knapp drei Kilometer langen Strecke.


Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test