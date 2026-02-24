mopo plus logo
Christoph Ploß (CDU) ist maritimer Koordinator in Berlin. (Archivbild)

Christoph Ploß (CDU) ist maritimer Koordinator in Berlin. (Archivbild)

Wellen, Wind und Widerworte – um den Hafen wird wieder gestritten

Im Hamburger Hafen gibt's mal wieder eine kleine Sturmflut – doch diesmal politisch. Kaum geht es ums Geld, geraten Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) und der maritime Koordinator in Berlin, Christoph Ploß (CDU), gehörig aneinander. Tschentscher fragt sich, was der maritime Koordinator denn eigentlich koordiniert, Ploß will dem Bürgermeister das Grundgesetz erklären und zieht die Elbtower-Keule. Willkommen im neuesten Hafen-Zoff – diesmal mit ordentlich Wellengang.


