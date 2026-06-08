„Hafen wird zur Todeszone”: Der Elbe geht schon jetzt die Luft aus

Die Sauerstoffkonzentration in der Elbe sinkt dieses Jahr besonders früh unter den kritischen Wert. Umweltverbände schlagen Alarm und warnen vor drastischen Folgen für das Ökosystem.

Die Sauerstoffkonzentration in der Elbe sinkt. Und das, laut den Umweltorganisationen BUND, Nabu und WWF, dieses Jahr besonders früh. Bereits seit Anfang des Monats sei der Sauerstoffgehalt unter 3 Milligramm pro Liter (mg/l) gesunken. Seit zwei Tagen liege der Wert an der Messstation Seemannshöft sogar unter 2 mg/l und sei somit im potenziell tödlichen Bereich. Vor allem Fische sind gefährdet.

Vom Fischsterben zur Todeszone: Erste Totfunde in der Elbe gemeldet

Anzeige

Zur Erklärung: Je früher die Werte unter 4 mg/l sinken, desto größer ist die Lebensgefahr besonders für Jungfische, so die Verbände. Bei solch niedrigen Werten würden dabei tausende Fische in der Tideelbe verenden. Aber auch erwachsene Tiere seien von den Auswirkungen betroffen. Erste Meldungen vom Anglerverband Hamburg zeigen ein klareres Bild: zwei Störe, zahlreiche vom Aussterben bedrohte Blankaale und einzelne Brassen sind bereits als Totfunde gemeldet worden.

Aus Sicht der im Bündnis „Lebendige Tideelbe“ zusammengeschlossenen Verbände ist das frühe Absinken ein besonders kritisches Zeichen. „Der Hamburger Hafen wird jedes Jahr zu einer Todeszone für Gewässerorganismen. Eine grundsätzliche Verbesserung ist derzeit nicht in Sicht und ist mit Blick auf die prognostizierten klimatischen Veränderungen ohne ein Gegensteuern auch nicht zu erwarten. Seit Jahren lässt derweil die Umsetzung von Verbesserungsmaßnahmen auf sich warten“, so BUND, Nabu und WWF.

Anzeige

Das könnte Sie auch interessieren: Ab heute wird es laut: Luftwaffen-Übung am Flughafen Hamburg startet

Die Hauptursache für das jährliche Sauerstofftal liege dabei im Ausbau des Flusses. Die Natur leide unter der Nutzung. „Die zusätzliche Tiefe in der Fahrrinne der Elbe wird kaum genutzt, dafür zahlt die Natur einen hohen Preis. Unsere Forderung bleibt daher: Als wirksamste Maßnahme, um das Ökosystem Elbe zu stärken, sollte die unnötige Tiefe der letzten Elbvertiefung zurückgenommen werden”, heißt es von Seiten des Aktionsbündnisses. (tfs)