Von der Anzahl der Zimmer und Glasscheiben über die Dachpailletten bis hin zu den Federelementen: Zahlen, Zahlen, Zahlen zur Elbphilharmonie.

Das Hamburger Konzerthaus an der Elbe, die Elbhilharmonie, bietet viele spannende und vielleicht überraschende Zahlen. (Archivbild) picture alliance / CHROMORANGE | Christian Ohde

Sie ist mehr als 100 Meter hoch, hat 2200 Glasscheiben, 1000 Leuchten und 2100 Sitzplätze im Großen Saal. Es gibt Fakten zur Elbphilharmonie, die sind seit Jahren gut bekannt. Seit zehn Jahren, um genau zu sein. In diesem Monat startet die „Elphi“ in ihre Jubiläumssaison. Seit einem Jahrzehnt begeistert das Konzerthaus mit dem imposanten Wellendach nicht nur Klassikfans und Weltstars, sondern auch Millionen von Touristen aus aller Welt. Einige Zahlen, die vielleicht weniger bekannt sind:

520 Parkplätze gibt es unter der Elbphilharmonie. Außerdem befinden sich im oberen Bereich der Glasfassade 45 Wohnungen und 244 Hotelzimmer.

Das gesamte Gebäude ist etwa 200.000 Tonnen schwer. Es steht auf 1745 Beton- und Stahlbeton-Pfählen. 1111 davon gab es vorher schon, denn die „Elphi“ ist auf den denkmalgeschützten Kaispeicher A gebaut. Das Lagerhaus wurde 1875 gebaut, im Zweiten Weltkrieg zerstört und 1963 wieder aufgebaut.

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Pailletten unter und auf dem Dach der Elbphilharmonie

Bling, Bling: Entlang der 80 Meter langen Bogenrolltreppe hinauf in das erste Foyer der Elbphilharmonie glitzert es ordentlich. Etwa 8000 Pailletten sind an den Wänden angebracht. Die kann man entspannt bestaunen – die Fahrt dauert etwa 4,4 Minuten.

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Auch auf dem Dach gibt es Pailletten. Und zwar 5800 Stück, die jeweils einen Durchmesser von etwa einem Meter haben. Sie sind auch betretbar. Das darf nur fast keiner. Manchmal gibt es Ausnahmen: Zuletzt hatte Extremsportler und Mountainbiker Fabio Wibmer mit seinem Rad auf dem Dach mehrfach Rückwärtssaltos gemacht. Und auch die Band Meute hatte dort einen Auftritt.

Mitten in Hamburg: eine Art schwebender Bienenstock

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Hoch hinaus im Großen Saal: Etwa 17 Meter nach oben geht es vom Beginn der Ränge bis zum Ende der Ränge. Gäste können bis zu 30 Meter entfernt zur Bühne sitzen, das ist die maximale Entfernung zum Dirigenten. Insgesamt ist der Große Saal 25 Meter hoch.

Die Elbphilharmonie in Hamburg. Der Besuch der Plaza kostet ab Oktober Geld.. picture alliance/pressefoto_korb/Micha Korb

Eine Art schwebender Bienenstock: Fast jedes Detail der Elbphilharmonie ist einzigartig und wurde so noch nie gebaut – angefangen von der Wandverkleidung, der sogenannten Weißen Haut, bis zur gläsernen Fassade. Der Konzertsaal „schwebt” aus Schallschutzgründen auf 362 Stahlfederpaketen und ist vom restlichen Gebäude entkoppelt, damit keine Geräusche vom Hafen in den Saal dringen können.

Nach oben und unten geht es in der „Elphi” auf verschiedensten Wegen. Es gibt elf Treppenhäuser und 29 Aufzugsanlagen.

Die Scheiben der Glaselementfassade sind 48 Millimeter dick. Es gibt 1605 gerade Scheiben und 595 sphärisch gebogene.

Bislang rund 27 Millionen Menschen haben die Plaza, die öffentliche Aussichtsplattform in etwa 37 Metern Höhe, seit Ende 2016 besucht. Sie liegt genau zwischen der Ziegel- und der Glasfassade des imposanten Konzerthauses mit dem wellenförmigen Dach. Noch ist der Besuch kostenlos. Von Oktober an sind fünf Euro fällig.

7 Millionen Gäste haben die Konzerte in der Elphi bisher besucht. (dpa/mp)