Mehr Platz auf den Elbfähren: Wegen des großen Andrangs stellt die Hadag ihren Sommerfahrplan um.

Touristen drängen sich auf den Landunsgbrücken, um auf der Elbe kostengünstig mit einer Hadag-Fähre zu fahren. dpa | Markus Scholz

Die Hadag reagiert auf den anhaltenden Besucheransturm auf den Elbfähren. Bis zum Ende der Sommersaison am 1. November wird die Linie 72 an Wochenenden ausgesetzt, um mehr Kapazitäten auf stark nachgefragten Verbindungen bereitzustellen.

Betroffen ist die Linie 72 zwischen den Landungsbrücken, der Arningstraße und der Elbphilharmonie. Sie fährt samstags und sonntags bis einschließlich 1. November nicht mehr. Von Montag bis Freitag bleibt das Angebot unverändert bestehen.

Schiffe werden auf den Linien 62 und 64 eingesetzt

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Die frei werdenden Schiffe werden stattdessen auf den besonders stark genutzten Linien 62 und 64 eingesetzt. Diese verbinden Finkenwerder mit den Landungsbrücken beziehungsweise Teufelsbrück und zählen vor allem in den Sommermonaten zu den beliebtesten Hadag-Verbindungen.

Für Fahrgäste der Linie 72 verweist die Hadag auf alternative Verbindungen: Da die Strecke zwischen den Landungsbrücken und der Elbphilharmonie vergleichsweise kurz ist, könne sie an den Wochenenden auch bequem mit U-Bahn, Bus oder zu Fuß zurückgelegt werden. (rei)