Hackerangriff auf das Westfield – Kundendaten abgegriffen
Mitten in den Vorbereitungen zum einjährigen Geburtstag des Westfield-Centers im Überseequartier wurde die Shoppingmeile Opfer eines Hackerangriffs. Besonders im Fokus standen die Kontaktinformationen von Kund:innen.
Unbekannte Täter haben eines der IT-Systeme im Westfield Center gehackt. Bei dem Angriff wurden Kundendaten abgegriffen, wie ein Sprecher von Unibail-Rodamco-Westfield bestätigte. Zuvor hatte „Radio Hamburg“ darüber berichtet.
Dem Hackerangriff fielen offenbar Dateien mit Kontaktinformationen von Kund:innen des Treueprogramms sowie von Newsletter-Abonnent:innen zum Opfer. „Das Unternehmen hat umgehend Gegenmaßnahmen ergriffen, um den Vorfall einzudämmen“, erklärte der Sprecher.
Wegen Hackerangriff – Westfield erstattet Anzeige
Betroffen seien unter anderem Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Postleitzahl, Geburtsdatum und – sofern angegeben – Kfz-Kennzeichen. Bankdaten wurden nicht abgegriffen. Die Daten von Mitarbeitenden und Einzelhändlern sollen nicht betroffen sein.
Das könnte Sie auch interessieren: 100-Millionen-Abfuhr: Warum der Wunderland-Boss lieber spielt, statt abzukassieren!
Potenziell betroffene Kund:innen seien bereits informiert, und die zuständigen Datenschutzbehörden wurden kontaktiert. Der Westfield-Betreiber habe zudem Anzeige erstattet. „Der Schutz von Kundendaten hat für URW höchste Priorität, und der Konzern arbeitet kontinuierlich an der Verbesserung seiner digitalen Sicherheitssysteme“, so der Sprecher.
Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.