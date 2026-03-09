mopo plus logo
Menschenmassen strömen ins Westfield (Archivbild)

Menschenmassen strömen ins Westfield (Archivbild) Foto: Florian Quandt

  • HafenCity

Hackerangriff auf das Westfield – Kundendaten abgegriffen

Mitten in den Vorbereitungen zum einjährigen Geburtstag des Westfield-Centers im Überseequartier wurde die Shoppingmeile Opfer eines Hackerangriffs. Besonders im Fokus standen die Kontaktinformationen von Kund:innen.

Unbekannte Täter haben eines der IT-Systeme im Westfield Center gehackt. Bei dem Angriff wurden Kundendaten abgegriffen, wie ein Sprecher von Unibail-Rodamco-Westfield bestätigte. Zuvor hatte „Radio Hamburg“ darüber berichtet.

Dem Hackerangriff fielen offenbar Dateien mit Kontaktinformationen von Kund:innen des Treueprogramms sowie von Newsletter-Abonnent:innen zum Opfer. „Das Unternehmen hat umgehend Gegenmaßnahmen ergriffen, um den Vorfall einzudämmen“, erklärte der Sprecher.

Besucher im neuen XXL-Einkaufszentrum Westfield Hamburg-Überseequartier (Archivbild).
Besucher im neuen XXL-Einkaufszentrum Westfield Hamburg-Überseequartier (Archivbild).
Besucher im neuen XXL-Einkaufszentrum Westfield Center (Archivbild).

Wegen Hackerangriff – Westfield erstattet Anzeige

Betroffen seien unter anderem Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Postleitzahl, Geburtsdatum und – sofern angegeben – Kfz-Kennzeichen. Bankdaten wurden nicht abgegriffen. Die Daten von Mitarbeitenden und Einzelhändlern sollen nicht betroffen sein.

Potenziell betroffene Kund:innen seien bereits informiert, und die zuständigen Datenschutzbehörden wurden kontaktiert. Der Westfield-Betreiber habe zudem Anzeige erstattet. „Der Schutz von Kundendaten hat für URW höchste Priorität, und der Konzern arbeitet kontinuierlich an der Verbesserung seiner digitalen Sicherheitssysteme“, so der Sprecher.

