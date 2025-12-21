mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Älterer Mann mit Gitarre

Einst ein „Gastarbeiter-Kind“: Juan Rodriguez Vila (65) mit seiner Gitarre. Foto: Olaf Wunder

paidFlamenco-Urgestein und „Gastarbeiter“: „Wir haben viel Ablehnung gespürt“

kommentar icon
arrow down

Vor 70 Jahren, am 20. Dezember 1955, unterzeichnete die Bundesrepublik Deutschland ihr erstes Anwerbeabkommen – mit Italien. Es folgten ähnliche Verträge mit Spanien, Griechenland, der Türkei, Portugal und Jugoslawien. Viele der „Gastarbeiter“ blieben – und holten ihre Kinder nach. Wie die Eltern von Juan Rodriguez Vila (65), der nicht lange bleiben wollte und es doch tat, trotz Ablehnung, Diskriminierung und Benachteiligung – ein Glück für die Hamburger Musikszene.


Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test