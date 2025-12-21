Vor 70 Jahren, am 20. Dezember 1955, unterzeichnete die Bundesrepublik Deutschland ihr erstes Anwerbeabkommen – mit Italien. Es folgten ähnliche Verträge mit Spanien, Griechenland, der Türkei, Portugal und Jugoslawien. Viele der „Gastarbeiter“ blieben – und holten ihre Kinder nach. Wie die Eltern von Juan Rodriguez Vila (65), der nicht lange bleiben wollte und es doch tat, trotz Ablehnung, Diskriminierung und Benachteiligung – ein Glück für die Hamburger Musikszene.





