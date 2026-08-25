Frühstück, Kaffee und Kuchen: Seit 16 Jahren essen die Gäste im Café „Deike“ in der Lutterothstraße 5 (Eimsbüttel). Doch nun muss es schließen – für viele völlig überraschend. „Dieses Kapitel geht jetzt zu Ende“, verkündet das Team.

Schon am 30. August hat das beliebte Café den letzten Tag geöffnet. „Nach mehr als 16 Jahren im Herzen Eimsbüttels wurde uns der Mietvertrag gekündigt. Wir haben versucht, was wir konnten“, schreibt Inhaber Christian Deike auf Instagram. „Leider gab es keine Möglichkeit das Immobilien-unternehmen davon zu überzeugen, dass unser kleines Café so wichtig ist für den Stadtteil.“

Café „Deike“ in Eimsbüttel schließt nach 16 Jahren

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Die Gäste zeigen sich betroffen über das plötzliche Aus: „Das gibt’s doch nicht. Was ist die Lutterothstraße ohne euch?“, schreibt jemand. Oder auch: „Diese Nachricht bricht mir das Herz und es nimmt mir wieder ein Stück Hamburg, wie ich es liebe.“

Doch ganz vorbei soll es nicht sein. Deike hofft, einen anderen Standort zu finden: „Unsere Reise geht weiter. Wie genau, steht noch nicht fest.“ Das Team sei am Planen und Überlegen.



