Laura Kaiser zog im August im Stacey-Wohngebäude in Winterhude ein.

Laura Kaiser zog im August im Stacey-Wohngebäude in Winterhude ein. Foto: Florian Quandt

  • Winterhude

paidWG-Zimmer wird zum Albtraum: Sexuelle Belästigung – so reagiert Vermieter Stacey

Im August 2025 zog die 21-jährige Laura Kaiser (Name geändert) nach Hamburg, um hier während ihres dualen Studiums ein Praktikum anzufangen. Das Problem: eine eigene Wohnung. „Ich habe einfach nichts gefunden“, berichtet sie frustriert. Schließlich landete sie bei Stacey. Die Firma vermietet möblierte WG-Zimmer – teuer, aber dafür einfach und unkompliziert. Doch nur wenig später soll sie dort von einem anderen Bewohner sexuell belästigt worden sein. Der Mann fiel im Wohnkomplex schon häufiger auf, doch Stacey unternehme laut Kaiser viel zu wenig. Das Unternehmen widerspricht den Vorwürfen vehement.


