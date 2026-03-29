Fine Dining? Da wollen sie sich gar nicht so festlegen: „Wir legen einfach den Fokus darauf, dass es schmeckt“, sagt Marie-Louise Becker. Mit ihrem Lebensgefährten Tobias Struck hat sie das „Two Alphas“ in Eimsbüttel eröffnet. Hier gibt es Kleinigkeiten zum Teilen und ausgewählte Hauptgerichte. Das Paar wagt mit seinem kleinen Lokal einen Neustart – und hat offenbar einen Volltreffer gelandet. Das vorherige Restaurant des Küchenchefs sucht derzeit einen Nachfolger.





