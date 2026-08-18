Steuerrückstände türmen sich oder verjähren und es fehlt an Personal — das geht aus aktuellen Anfrage der Linksfraktion zur Lage der Finanzämter in Hamburg hervor.

Viele Steuerrückstände, aber ausgerechnet bei den Steuerprüfern fehlen die Leute: In der Hamburger Finanzverwaltung ist ein großer Teil der Stellen unbesetzt. Gleichzeitig werden immer weniger Betriebe geprüft – obwohl gerade diese Kontrollen der Stadt Millionen einbringen.

Bei der Umsatzsteuer-Sonderprüfung sind 39,1 Prozent der vorgesehenen Stellen unbesetzt: Von 64 Stellen waren Ende Juni nur 39 besetzt. In der Betriebsprüfung fehlen 163,9 von 690 Stellen – fast jede vierte. Das geht aus einer Senatsantwort auf Anfrage der Linken hervor.

Dabei lohnt sich die Arbeit der Prüfer offenbar: Im ersten Halbjahr 2026 brachten Betriebsprüfungen ein festgestelltes Mehrergebnis von rund 156 Millionen Euro. Allein bei Großbetrieben waren es mehr als 103 Millionen Euro.

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Steuern in Hamburg: Wenige Prüfungen in Betrieben

Trotzdem wird nur ein kleiner Teil der Betriebe geprüft. Im ersten Halbjahr 2026 wurden gerade einmal 9,15 Prozent der Großbetriebe und 4,31 Prozent der mittleren Betriebe geprüft. Bei Kleinbetrieben lag die Prüfquote bei 1,21 Prozent, bei Kleinstbetrieben sogar nur bei 0,39 Prozent.

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Betriebsprüfungen in Hamburg im 1. Halbjahr 2026 Drs.23/4656/ Grafik:MOPO

Gleichzeitig türmen sich die Rückstände: Ende Juni waren in Hamburg 1,23 Milliarden Euro Steuern offen, davon rund 582 Millionen Euro vollstreckbar. Ein erheblicher Teil sei wegen Stundungen oder einer Aussetzung der Vollziehung nicht vollstreckbar, etwa im Fall laufender Klageverfahren.

Besonders pikant: 263,4 Millionen Euro zuvor unbefristet niedergeschlagener Steuerforderungen waren zum Jahresende 2025 verjährt. Das geht aus einer weiteren Anfrage der Linken hervor. Eine Niederschlagung bedeutet zunächst keinen Verzicht: Die Stadt hatte die Einziehung der Steuern vorerst eingestellt. Das passiert zum Beispiel, wenn absehbar ist, dass die Steuer nicht erfolgreich eingetrieben werden kann.

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Linke: „Finanzverwaltung kurz vor dem Kollaps“

Der Senat argumentiert in seiner Antwort, dass die Finanzämter Prüfungen gezielt nach dem jeweiligen Risiko auswählen würden. Eine bloße Steigerung der Zahl abgeschlossener Betriebsprüfungen, etwa durch mehr Personal, würde daher nicht automatisch zu entsprechend höheren Steuereinnahmen führen.

David Stoop, Finanzexperte der Linksfraktion, sieht das anders: „Die Hamburger Finanzverwaltung steht kurz vor dem Kollaps. In manchen Bereichen ist bald jede zweite Stelle nicht besetzt.“ Ein ordnungsgemäßer Steuervollzug sei unter solchen Bedingungen kaum noch möglich. Die Personalpolitik von Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) sei aus seiner Sicht „gescheitert“.