„Nächstes Jahr wird alles besser!“ Viele Hamburger haben Neujahrsvorsätze. Aber seien wir mal ehrlich: Für die meisten von uns ist die Euphorie der Silvesternacht schon nach ein paar Tagen verflogen. Spätestens wenn der Alltag wieder anfängt und die Festtagsstimmung mit dem Weihnachtsbaum auf der Straße landet, ist auch die Motivation dahin. Doch mit der WOOP-Strategie der Hamburger Psychologin und Motivationsforscherin Prof. Gabriele Oettingen könnte es endlich klappen. Im Interview erklärt sie, wie WOOP funktioniert und warum eine positive Einstellung sogar zu Misserfolgen führen kann.





