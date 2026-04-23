Gute Nachrichten von der U3: Hier kommt die U-Bahn bald im Fünf-Minuten-Takt

Mehr Züge, kürzere Wartezeiten: Für viele Fahrgäste der U3 wird es ab kommender Woche deutlich bequemer.

Ab Montag, dem 27. April, wird der Fünf-Minuten-Takt auf der U3 zwischen Wandsbek-Gartenstadt und Barmbek ausgeweitet. Künftig profitieren davon auch Fahrgäste am Samstag: In der Zeit von etwa 10 bis 21 Uhr fahren die Züge dann häufiger, statt wie bisher im Zehn-Minuten-Takt.

Auch unter der Woche gibt es Verbesserungen. Von Montag bis Freitag wird der dichtere Takt um eine Stunde verlängert und gilt nun bis 21 Uhr.

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Grund für die Änderung ist eine optimierte Abstimmung zwischen U1 und U3 an der Haltestelle Wandsbek-Gartenstadt. Fahrgäste sollen dort künftig schneller und einfacher umsteigen können. (rei)