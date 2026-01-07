Gute Nachrichten vom Arbeitsmarkt – aber im Norden nur für Hamburg

Die Arbeitslosenquote ist im Dezember in Hamburg leicht gefallen. Der Chef der Arbeitsagentur sagt: In den vergangenen Monaten zeige sich eine positive Entwicklung. Aber das ist nicht überall im Norden so.

Die Zahl der Arbeitslosen in Hamburg ist im Dezember im Vergleich zum Vormonat minimal um 207 auf 92.581 Menschen gesunken. Die Arbeitslosenquote bleibe damit bei 8,2 Prozent, teilte die Agentur für Arbeit Hamburg mit. Vor einem Jahr lag die Quote bei 7,9 Prozent. Die Arbeitsagentur griff für die Statistik auf Datenmaterial zurück, das bis zum 11. Dezember vorlag.

„Trotz der weiterhin höheren Arbeitslosigkeit im Jahresvergleich zeigt die Entwicklung der vergangenen Monate eine gute und leicht entlastende Entwicklung“, erklärte der Chef der Hamburger Agentur für Arbeit, Sönke Fock. Die Arbeitslosigkeit sei den vierten Monat in Folge gesunken und weise den niedrigsten Stand des Jahres auf.

Mehr Arbeitslose in Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern

In Schleswig-Holstein leicht gestiegen. Insgesamt erhöhte sich die Anzahl der Arbeitslosen im Land im Dezember im Vergleich zum November um rund 1100 auf etwa 94.400 Menschen. Die Arbeitslosenquote liege damit bei 5,8 Prozent, teilte die Regionaldirektion Nord der Bundesagentur für Arbeit in Kiel mit.

In Mecklenburg-Vorpommern waren im Dezember 65.300 arbeitslos gemeldet – das sind 1700 mehr im Vergleich zum November 1700. Das sei ein Anstieg um 2,7 Prozent.

Auch in Niedersachsen bleibt die Lage auf dem Arbeitsmarkt angespannt. Die Zahl der Arbeitslosen stieg im Dezember auf 268.710 Menschen, das waren 2752 mehr als im November. Die Arbeitslosenquote stieg auf 6,0 Prozent. Im November hatte sie noch bei 5,9 Prozent gelegen. (dpa)