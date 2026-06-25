Die Süderelbbrücke der A1 in Hamburg muss erneuert werden. Für die vorbereitenden Arbeiten war eine Sperrung in Richtung Lübeck geplant. Jetzt hat die Autobahn GmbH eine gute Nachricht für Autofahrer.

Die Autobahn GmbH hat eine ursprünglich geplante Sperrung der Autobahn 1 in Richtung Lübeck abgesagt. Die Bauarbeiten im Bereich der Hamburger Süderelbbrücke könnten unter laufendem Verkehr erledigt werden, hieß es. Damit stehen an diesem Wochenende wie gewohnt drei Fahrspuren zur Verfügung. Am vergangenen Wochenende war die Richtungsfahrbahn zwischen Harburg und Stillhorn voll gesperrt worden, was zu langen Staus und Behinderungen geführt hatte.

Die marode Süderelbbrücke muss erneuert werden. Es finden bereits vorbereitende Arbeiten für den Neubau statt. Der Planfeststellungsbeschluss wird gegen Ende des Jahres erwartet. Die Autobahn GmbH Nord hat zwei weitere Sperrungen der A1 in Richtung Bremen angekündigt. Diese sollen an den beiden ersten Wochenenden im Juli stattfinden.

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Die A1 im Südosten Hamburgs ist seit Einführung einer eingeschränkten Verkehrsführung an der ebenfalls maroden Norderelbbrücke besonders belastet. Lastwagen aus dem Hafen oder dem Stadtgebiet, die am Dreieck Norderelbe in Richtung Lübeck und Berlin fahren wollen, müssen einen Umweg über die Anschlussstelle Harburg nehmen und dabei zweimal die Süderelbbrücke überqueren. (dpa/mp)