Gute Nachrichten für Hamburger Windrad-Bauer

Das Hamburger Unternehmen legt besonders zum Jahresende deutlich zu – und rechnet in Zukunft mit noch besseren Zahlen.

Der Windturbinenbauer Nordex hat im vergangenen Jahr seine Ergebnisse kräftig gesteigert. Dabei profitierten die Hamburger von einem starken Schlussquartal. Dank der guten Auftragslage zeigte sich Nordex für die weitere Entwicklung zuversichtlich und hob auch sein mittelfristiges operatives Margenziel von 8,0 auf die Spanne von 10,0 bis 12,0 Prozent an.

Im vergangenen Jahr stieg der Umsatz um 3,5 Prozent auf 7,55 Milliarden Euro, wie das Unternehmen in Hamburg mitteilte. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) wurde mit 631 Millionen Euro mehr als verdoppelt und fiel besser aus, als von Analysten erwartet. Die entsprechende Marge stieg um 4,3 Prozentpunkte auf 8,4 Prozent. Auch unter dem Strich verdiente Nordex deutlich mehr. Für das neue Jahr erwartet das Unternehmen eine Steigerung des Umsatzes auf 8,2 bis 9 Milliarden Euro. (mp/dpa)