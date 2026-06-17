Trotz Inflation sind die Löhne und Gehälter in Hamburg zu Jahresbeginn gestiegen. Auch ein anderes Bundesland kann eine Steigerung beobachten.

Die Verdienste in Hamburg sind von Januar bis März stärker gestiegen als die Verbraucherpreise. Die Reallöhne, die die Inflation berücksichtigen, nahmen im Vorjahresvergleich um 1,9 Prozent zu, wie das Statistikamt Nord aus Hamburg mitteilte. Die Nominallöhne, also die tatsächlich gezahlten Entgelte, wuchsen im ersten Quartal um 4,7 Prozent.

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Auch in Schleswig-Holstein sind die Löhne gestiegen. Im Vergleich zum Vorjahr nahmen die Reallöhne um 2,3 Prozent zu. Die Nominallöhne um 4,5 Prozent.

Dass Löhne und Gehälter gestiegen sind, erklärten die Statistiker unter anderem mit der Erhöhung der Mindestausbildungsvergütung und der Anhebung des Mindestlohns zum Jahreswechsel. Einzelne Tarifabschlüsse wurden in der Mitteilung nicht erwähnt. (dpa/esk)