Gute Nachricht: Hamburger haben mehr Geld in der Tasche

Trotz Inflation bleibt mehr Geld im Portemonnaie: Die Reallöhne in Hamburg sind spürbar gestiegen – besonders Geringverdienende und Azubis profitieren.

Die Reallöhne der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Hamburg sind im dritten Quartal 2025 deutlich gestiegen. Wie das Statistikamt Nord mitteilte, lagen die Reallöhne – also die Einkommen nach Abzug der Inflation – um 2,7 Prozent über dem Niveau des Vorjahresquartals.

Geringverdienende profitieren besonders vom Lohnzuwachs

Ohne Berücksichtigung der Preisentwicklung legten die Löhne sogar um 5,1 Prozent zu. Besonders deutlich fiel der Anstieg bei Vollzeitbeschäftigten aus: Hier wuchsen die Nominallöhne im Durchschnitt um 5,4 Prozent. Männer verzeichneten mit einem Plus von 5,5 Prozent einen minimal höheren Zuwachs als Frauen, deren Löhne um 5,4 Prozent stiegen.

Auffällig ist vor allem die Entwicklung bei Geringverdienenden. Die unteren 20 Prozent der Lohnskala bei Vollzeitkräften profitierten mit einem Plus von 9,7 Prozent besonders stark. Bei den oberen 20 Prozent lag der Zuwachs bei 5,6 Prozent und damit leicht über dem Durchschnitt.

Auch Auszubildende konnten sich über kräftige Lohnsteigerungen freuen: Ihre Nominallöhne stiegen im dritten Quartal 2025 um 8,4 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Einen Rückgang gab es dagegen bei geringfügig Beschäftigten, deren Verdienste um 1,0 Prozent sanken. (apa)