Nach wochenlanger Sperrung fährt die U-Bahnlinie 3 ab kommender Woche wieder zwischen zwei Stationen, die zuvor nur per Bus-Ersatzverkehr erreicht werden konnten.

Die U3 fährt ab Montag wieder planmäßig zwischen Mundsburg und Barmbek. (Archivbild) picture alliance/dpa | Niklas Graeber

Auf der Hamburger U-Bahnlinie U3 zwischen Mundsburg und Barmbek fahren seit Wochen nur Ersatzbusse. Grund sind Bauarbeiten. Doch nun ist ein Ende nahe.

Die U-Bahnlinie 3 soll ab Montag wieder planmäßig zwischen den Stationen Mundsburg und Barmbek fahren. Zuvor hatten Fahrgäste wegen Bauarbeiten wochenlang Ersatzbusse nutzen müssen. Die Fahrzeit verlängerte sich laut Hochbahn dadurch um bis zu 20 Minuten. Die Sperrung begann am 11. Mai.

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Acht Stahlbrücken und vier Steinviadukte wurden instand gesetzt beziehungsweise saniert. „Parallel wurden rund 5800 Schwellen erneuert, Weichen ausgetauscht sowie Arbeiten an den Haltestellen Mundsburg, Hamburger Straße und Dehnhaide durchgeführt“, teilte die Hochbahn weiter mit. (dpa/mp)