Mehr Komfort für Bahnfahrer: ICE-Halt in Bergedorf bleibt erhalten

Aufatmen in Hamburg-Bergedorf: Der Stadtteil bleibt auch künftig an das Fernverkehrsnetz der Deutschen Bahn angebunden. Wie der Bergedorfer Bundestagsabgeordnete Metin Hakverdi mitteilt, wird der Bahnhof Bergedorf weiterhin von ICE-Zügen bedient.

„Ich bin sehr froh, dass der Bergedorfer Bahnhof ein Fernverkehrsbahnhof bleibt“, so Hakverdi, der Mitglied im Haushaltsausschuss des Bundestages ist. Er habe sich seit Jahren sowohl für die Sanierung als auch für die verlässliche Bedienung des Bahnhofs starkgemacht. „Eine Streichung des Fernverkehrshalts wäre für Bergedorf schlecht gewesen. Das habe ich gegenüber der Deutschen Bahn deutlich gemacht.“

Auch Simone Gündüz, Bergedorfer Abgeordnete der Hamburgischen Bürgerschaft und Mitglied im Verkehrsausschuss, begrüßt die Entscheidung: „Wir freuen uns, dass die Deutsche Bahn ihre Pläne überdacht hat und wir wieder einen Halt für Fernzüge haben. Ein wichtiges Signal für die Bergedorferinnen und Bergedorfer sowie die Menschen in der Metropolregion.“

Fernzüge der Linie Berlin–Amsterdam halten in Bergedorf

Bisher halten Fernzüge der Linie Berlin–Amsterdam alle vier Stunden in Bergedorf – bedingt durch Umleitungen während der Bauarbeiten auf den Strecken Berlin–Hannover und Hamburg–Berlin. Zwischenzeitlich war unklar, ob Bergedorf nach Abschluss der Generalsanierung auf der Trasse Hamburg–Berlin weiter angefahren wird.

Nun die Kehrtwende: Ab dem 1. Mai 2026 soll täglich ein ICE in Bergedorf halten – morgens um 7 Uhr in Richtung Berlin (ICE 1901), abends um 20.57 Uhr aus Berlin kommend (ICE 1902). Ab dem 31. August 2026 wird die Verbindung allerdings nur noch wochentags angeboten.

Für Fahrgäste aus Bergedorf und dem angrenzenden Herzogtum Lauenburg dürfte diese Entscheidung mehr Komfort bringen: Ein Umstieg am ohnehin überlasteten Hamburger Hauptbahnhof bleibt ihnen damit erspart. (tst)