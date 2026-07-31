Sommerabende auf Bänken unter Bäumen, ein kühles Getränk auf dem Tisch und entspannte Stimmung: Diese Lokale in Hamburg liegen ein bisschen versteckt und sind nicht überlaufen. Ein Besuch lohnt sich.





Hamburgs höchste Biergartendichte hat sicherlich der Stadtpark. Wer kleinere und nicht so überfüllte Terrassen bevorzugt, muss ein bisschen suchen. Wir haben versteckte Restaurants mit schönen Gärten für warme Sommerabende gefunden.

Mitten im Wald

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Lange stand das Traditionslokal „Zum Falkenstein“ in Blankenese leer. Seit knapp einem Jahr ist wieder Leben in das idyllisch gelegene Restaurant mit dem schönen Biergarten mitten im Wald eingezogen. Sadegh Homayouni betreibt das Gasthaus in der Kösterbergstraße 105 jetzt unter dem Namen „Waldperle“. Auf der Karte stehen Gerichte wie Königsberger Klopse oder Roastbeef und dazu gibt es – passend zu einem Biergarten – bayerisches Augustiner-Weißbier. Geöffnet ist täglich außer montags von 12 bis 22 Uhr.

Zwischen Elbe und Park

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Zur Elbe sind es nur wenige Minuten zu Fuß und auch der Jenischpark liegt gleich um die Ecke. Das Restaurant „Quellental“ im Fachwerkhaus von 1830 an der gleichnamigen Straße in Nienstedten ist die perfekte Adresse für ein stilvolles Abendessen nach einem Spaziergang. Am besten in einem der schönsten Biergärten der Stadt unter alten Buchen. Geöffnet ist von Montag bis Sonntag von 12 bis 15 Uhr und von 18 bis 23 Uhr.





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Idyll unter Bäumen:Die Waldperle in Blankenese. Anke Geffers

Bier am Bahnhof

Sehr praktisch für alle, die gern ein oder mehrere Biere trinken möchten: Der Biergarten „Factory“ liegt direkt am S-Bahnhof Hasselbrook. Die Anfahrt ist also ebenso unkompliziert wie das Ambiente im großen Garten, der ebensogut in Bayern beheimatet sein könnte. Zum Bier schmecken hier der Flammkuchen oder die Leberkäse-Burger besonders gut. Geöffnet ist täglich ab 12 Uhr. Und sollte gerade mal kein Biergartenwetter sein, genießen die Gäste Essen und Getränke im ehemaligen, zum Restaurant umgebauten historischen Bahnhofsgebäude.

Der alte Bahnhof Hasselbrook wurde zum Restaurant „Factory” mit großem Biergarten Factory

Historisches Gasthaus

Gleich zwei Dinge auf einmal lassen sich auf angenehme Weise auf dem Kiekeberg in Rosengarten-Ehestorf südlich von Hamburg verbinden. Der Besuch des Freilichtmuseums mit alten Bauernhäusern, echten Tieren und einer Kaffeerösterei mit Kaffeegarten lässt sich gut mit der Einkehr in „Stoof Mudders Kroog“ abschließen. Das historische Gasthaus wurde 1698 bis 1703 als Pfarrwitwenhaus in der Gemeinde Marschacht erbaut und diente später als Gasthaus. Die letzte Wirtin war „Stoof Mudder“ Ella Stoof.

Im Museum wurde das Original-Gebäude wieder aufgebaut. Im Biergarten schmeckt norddeutsche Küche – Labskaus, Bratkartoffeln, rote Grütze zum Ratsherren-Bier. Geöffnet ist dienstags bis freitags von 12 bis 17 Uhr, am Wochenende von 12 bis 18 Uhr. Wer in einer Gruppe ab zehn Personen kommt und reserviert hat, kann den Biergarten auch außerhalb der regulären Öffnungszeiten und ohne Museumseintritt zahlen zu müssen, besuchen.

Zum Freilichtmuseum Kiekeberg gehört der Biergarten des alten Gasthauses Stoof Mudders Kroog. Anke Geffers

Bayern im Volkspark

An der „Milchhalle“ im Altonaer Volkspark fühlen sich die Besucher von „Klempaus Biergarten“ fast wie in Bayern. Paulaner kommt in Krügen auf den Tisch, sogar Weißwurst kann man hier bestellen – neben vielen anderen Gerichten. Bäume spenden Schatten an den Holztischen, keine Straße weit und breit – ideal für eine Einkehr nach einem Spaziergang durch den Volkspark. Vor allem Familien fühlen sich hier wohl: Ein Spielplatz und auch der Minigolfplatz sind ganz in der Nähe. Geöffnet ist täglich ab 12 Uhr – außer bei Regen.



