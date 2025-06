Spargel mit Estragon und Ei. Risotto mit Salzzitrone. Rind mit Bouillongemüse. Seit sechs Jahren gibt es im „Restaurant Klinker“ in Harvestehude feinste regionale Küche. Nun wurde es vom „Guide Michelin“ nicht nur in die Liste besonders lohnenswerter Restaurants aufgenommen, sondern auch mit dem „Grünen Stern“ für Nachhaltigkeit geehrt. Die MOPO hat mit Inhaber Aaron Hasenpusch gesprochen: Was er zu der Auszeichnung sagt, was er mit seinem Team anders macht als viele Gastronomen und warum hier nie Fisch auf den Teller kommt.