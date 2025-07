Grusel-Wetter in Hamburg: Wann hört der Dauerregen endlich auf?

Vollgelaufene Keller, überflutete Straßen: Rund 100 Einsätze hielten die Feuerwehr im Landkreis Harburg am Dienstagabend auf Trab. Auch im restlichen Norden scheint der Dauerregen nicht abreißen zu wollen. Was hält das Wetter in den kommenden Tagen für den Norden bereit?

Regenschirm und wasserfeste Jacken müssen auch in den kommenden Tagen mit. „Tief Isaac dreht über der Ostsee weiterhin munter seine Runden und versorgt den Norden und Nordosten heute mit viel Regen und auch Wind“, erklärt Tanja Egerer, Meteorologin beim Deutschen Wetterdienst (DWD), am Mittwoch.

Stürmisches Wetter an der Nordsee

Auch den restlichen Tag über hängen graue Wolken über dem Norden, gebietsweise wird schauerartiger und kräftiger Regen erwartet. Blitz und Donner sind ebenfalls möglich.

„Mit Höchsttemperaturen zwischen 20 und 23 Grad ist es zwar immerhin mäßig warm, allerdings frischt der Wind aus westlicher Richtung zeitweise stark böig auf“, so Egerer. Besonders an der Nordseeküste kann es tagsüber stürmisch werden. Die Nacht bietet wenig Abwechslung. Einzig der Wind schwächt bei 17 bis 15 Grad etwas ab.

Regen zu Ferienbeginn in Hamburg

Am Donnerstag beginnen die Sommerferien in Hamburg. Doch mögliche Pläne, den ersten Ferientag im Freibad oder im Park zu genießen, fallen wohl wortwörtlich ins Wasser.

Wolken und Regen wechseln sich am Donnerstag flott ab, einzelne Gewitter sind ebenfalls möglich. Dabei werden 23 bis 25 Grad bei schwachem bis mäßigem Wind erwartet. Auch in der Nacht zum Freitag bleibt es stark bewölkt, immer wieder sind Schauer möglich.

Keine Aussicht auf Besserung? Nach einem weiterhin grauen Freitag, der noch einzelne Schauer und Gewitter für den Norden bereithält, können sich am Samstag auch ein paar Sonnenstrahlen durchkämpfen.

Bei Höchsttemperaturen um 23 Grad soll es meist trocken bleiben. In der Nacht zum Sonntag werden weitere Auflockerungen bei Tiefstwerten um 13 Grad erwartet. (mp)