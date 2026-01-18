„Grünen-Parkplatzvernichtungskampagne“: So viele Autos werden in Hamburg abgeschleppt

Es wird mehr abgeschleppt – und statt falsch geparkte Autos auf freie Plätze umzusetzen, kommen die Fahrzeuge in der Hansestadt immer öfter in Verwahrstellen. Für Autobesitzer kann das teuer werden.

Die Zahl der abgeschleppten Autos ist in Hamburg erneut gestiegen. Während 2024 noch 30.540 falsch geparkte Fahrzeuge auf einen Abschleppwagen gehoben wurden, waren es im vergangenen Jahr 33.525 Fahrzeuge. Das geht aus der Antwort des Hamburger Senats auf eine CDU-Anfrage hervor. Dabei wurden im vergangenen Jahr 12.463 Fahrzeuge (37,2 Prozent) umgesetzt und 21.062 Fahrzeuge (62,8 Prozent) auf einen Verwahrplatz gebracht, wie es weiter hieß.

Seelmaecker (CDU) kritisiert Grüne scharf

„2025 wurden 33.525 Fahrzeuge entfernt – fast zehn Prozent mehr als im Vorjahr und so viele wie seit 2019 nicht mehr“, sagte Richard Seelmaecker (CDU). Zwar sei es richtig, Falschparker zu sanktionieren, „doch die Parkplatzvernichtungskampagne des grünen Verkehrssenators führt zu einem explosionsartigen Anstieg der Sicherstellungen auf nunmehr 63 Prozent“.

Diese seien für die Halter mit deutlich höheren Kosten verbunden und brächten dem Senat Millionen an Einnahmen. „Diese Politik ist eine gezielte Belastung der Hamburgerinnen und Hamburger“, sagte Seelmaecker.

Abschleppkosten sind in Hamburg besonders hoch

Die Kosten für das Abschleppen sind in Hamburg besonders hoch. Ihr Gefährt können Autohalter gegen Zahlung der Gebühren für polizeiliches Handeln, der Verwahrgebühr und der Abschleppkosten im sogenannten Autoknast abholen.

Laut Hamburger Polizei kann dadurch für ein Auto in der Regel ein Gesamtbetrag von 450 bis 600 Euro fällig werden. Die Gebühr für andere Fahrzeuge kann entsprechend höher oder geringer sein. Die Kosten für eine Umsetzung auf einen nahen Parkplatz sind geringer – dann kommen bis zu 300 Euro an Abschleppkosten auf den Halter zu. (dpa)