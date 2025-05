TikTok, Snapchat, Instagram, Facebook – viele Eltern steigen da nicht mehr durch. Mit fatalen Folgen: Jedes vierte Kind in Deutschland zeigt eine riskante oder krankhafte Nutzung von sozialen Medien. 4,7 Prozent gelten als abhängig. Die Zahlen einer aktuellen Studie der DAK und des Universitätsklinikums Eppendorf (UKE) sind alarmierend. „Große Plattformen setzen immer stärker auf manipulative Mechanismen, um Nutzer:innen möglichst lange an den Bildschirm zu fesseln“, sagt Nina Lindenblatt (45). Um das zu ändern, hat sie gemeinsam mit Kai Afflerbach (53) die Social-Media-App NYZZU entwickelt. Mit einem großen Ziel: Das Hamburger Gründer-Duo will es mit den Branchenriesen Facebook, Instagram und TikTok aufnehmen.