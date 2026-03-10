mopo plus logo
Der geplante A7-Deckel in Altona inklusive dem Park darüber, hier in Höhe des Lutherparks.

Der geplante A7-Deckel in Altona inklusive dem Park darüber, hier in Höhe des Lutherparks. Foto: arbos Landschaftsarchitekten GmbH, Visualisierung: moka-studio

paidGrün über der Autobahn: Der 100-Millionen-Euro-Park von Altona

Wer mit dem Auto auf der A7 in Hamburg unterwegs ist, kann die riesige Baustelle gar nicht übersehen: Zwischen dem Volkspark im Norden und der Behringstraße im Süden entsteht aktuell der dritte und letzte Autobahn-Deckel. Bedeutet: Die Autos und Lkw auf der A7 verschwinden im Tunnel, darüber soll eine riesige Grünfläche entstehen. Dafür liegen jetzt erstmals die möglichen Kosten auf dem Tisch. Was ist dort genau geplant?


