Wer mit dem Auto auf der A7 in Hamburg unterwegs ist, kann die riesige Baustelle gar nicht übersehen: Zwischen dem Volkspark im Norden und der Behringstraße im Süden entsteht aktuell der dritte und letzte Autobahn-Deckel. Bedeutet: Die Autos und Lkw auf der A7 verschwinden im Tunnel, darüber soll eine riesige Grünfläche entstehen. Dafür liegen jetzt erstmals die möglichen Kosten auf dem Tisch. Was ist dort genau geplant?





