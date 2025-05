Früher standen hier Autos. Jetzt wachsen Blumen auf der Parkfläche vor der Wohldorfer Straße 30. Es gibt Holzbänke zum Chillen und Fähnchen zur Verzierung. Die Umweltorganisation BUND hat zwei Parkplätze in Barmbek-Süd in eine grüne Oase verwandelt – ein sogenanntes Parklet. Die haben in der Vergangenheit aber immer wieder für Ärger gesorgt.