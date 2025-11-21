„Wirklich unfassbar“: Hamburger Theaterbesucher spenden beeindruckende Summe

Großer Spendenerfolg: Fünf Wochen lang waren die Serienstars des „Großstadtreviers“ am St. Pauli-Theater zu sehen und begeisterten ihre große Fangemeinde mit einem ungewohnten Einblick in den Schauspieleralltag. Nach den Aufführungen machten die Schauspieler dann auf eine Spendenaktion aufmerksam – woraufhin das Publikum für eine beeindruckende fünfstellige Summe für den Verein MenscHHamburg springen ließ.

Von den Fernsehbildschirmen auf die Theaterbühne: Fünf Wochen lang waren die Schauspieler der beliebten Vorabend-Serie „Großstadtrevier“ live im St. Pauli-Theater zu sehen. Mit „Ein Stück Großstadtrevier“, geschrieben von Saskia Fischer, auch bekannt als Kommissariatsleiterin Frau Küppers, brachte das Ensemble eine Backstage-Comedy auf die Bühne, die einen überspitzten Einblick in den Schauspieleralltag gewährte.

Verein MenscHHamburg: „Tief berührt“ von Großzügigkeit

Doch während der Vorstellungen ging es den Schauspielern nicht nur um Entertainment: Nach jeder Aufführung trat Schauspieler Enrique Fiß erneut vors Publikum, um auf eine Spendenaktion für MenscHHamburg aufmerksam zu machen. Der Verein setzt sich für verschiedenste soziale Projekte in Hamburg ein. Dabei sei innerhalb kürzester Zeit eine Spendensumme von 15.555 Euro zusammengekommen, wie der Verein am Freitag bekanntgab.

„Wirklich unfassbar, was das Publikum gespendet hat. Ich hätte nie gedacht, dass wir so eine Summe erreichen. Wahnsinn“, sagt Saskia Fischer. Auch der Verein zeigt sich „tief berührt von dieser Großzügigkeit“ und bedankt sich für die Unterstützung.

Seit dem 16. November ist die Vorstellungszeit für „Ein Stück Großstadtrevier“ beendet – eigentlich. Denn am 22. und 25. Januar 2026 betreten die Serienstars für zwei weitere Aufführungen die Bühne im St. Pauli-Theater. (mp)