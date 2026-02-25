Wohnungen, Läden, Gastro: Großprojekt soll „vernachlässigten Ort“ endlich aufwerten
Eine zentrale Lage am nördlichen Eingang der Fußgängerzone, ein kurzer Weg zum Bahnhof, und auch mit dem Auto ist man von hier aus schnell über die B5 in Hamburg: Trotzdem lag dieses Filet-Grundstück in Lohbrügge lange im Dornröschenschlaf – und sah dabei auch nicht sehr ansprechend aus. Nun sollen die Abrissbagger kommen und danach werden große Pläne für Wohnen, Gewerbe und Gastro umgesetzt.
