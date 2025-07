Rund 700 neue Wohnungen mit grünen Innenhöfen und ein See: Der Plan für das Landschaftsschutzgebiet Diekmoor in Langenhorn war von Anfang an umstritten. Die neue Koalition (SPD, CDU, FDP) in Hamburg-Nord kritisierte die Entwürfe und versprach „deutliche“ Anpassungen – jetzt steht ihr Plan. Von den großen Versprechen scheint auf den ersten Blick aber wenig übrig geblieben zu sein.