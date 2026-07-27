Im Deichtortunnel hat ein Auto einen Unfall gebaut. Es kommt zu Staus auf den Straßen.

Ein Mann hat am frühen Montagmorgen mit seinem Auto im Deichtortunnel einen Unfall gebaut. Was genau geschehen ist, ist nach Angaben der Polizei zum Teil noch unklar.

Der Unfall ereignete sich gegen 3.30 Uhr: Ein Geländer sei getroffen worden, da dies aber nicht mit der Brücke verbunden ist, bestehe keine Gefahr für die Brücke. Der Mann wurde leicht verletzt, sein Auto ist nicht mehr fahrbereit, so eine Polizeisprecherin.

Aufgrund eines größeren Trümmerfeldes sei ein Gutachter hinzugezogen worden. Die Stadtreinigung ist nun mit den Aufräumarbeiten beschäftigt. Der Tunnel ist aktuell (Stand 9.25 Uhr) noch stadteinwärts gesperrt.

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Auf der Spaldingstraße, der Kurt-Schuhmacher-Allee und der Amsinckstraße ist mit höherem Verkehrsaufkommen zu rechnen. Wann der Tunnel wieder frei sein wird, ist unklar.