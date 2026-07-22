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Hamburg
Großes Stadtteil-Quiz: Wie gut kennst du Hamburg?
Bist du ein echter Hamburg-Experte? Teste dein Wissen im großen Stadtteil-Quiz.
Hat Altona oder Eimsbüttel mehr Einwohner? Leben in Dulsberg oder Wilhelmsburg mehr Familien? Wähle deine Themen aus, tippe auf den Stadtteil mit dem höheren Wert und teste dein Hamburg-Wissen.
MOPOHamburg-Duell
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Das Stadtteil-Quiz
Wie gut kennst du Hamburg?
Zwei Stadtteile, eine Kennzahl: Tippe auf den Stadtteil mit dem höheren Wert.
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