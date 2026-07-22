Hamburg

Großes Stadtteil-Quiz: Wie gut kennst du Hamburg? 

Ann-Christin Busch im roséfarbenen Second-Hand-Blazer vor grauer Betonwand.
Ann-Christin Busch Redakteurin
Hamburger Skyline mit Elbphilharmonie, Michel und Tower am Michel unter Wolken.
Das große Hamburg-Quiz dreht sich rund um alle 104 Stadtteile. (Symbolbild)

Bist du ein echter Hamburg-Experte? Teste dein Wissen im großen Stadtteil-Quiz. 

Hat Altona oder Eimsbüttel mehr Einwohner? Leben in Dulsberg oder Wilhelmsburg mehr Familien? Wähle deine Themen aus, tippe auf den Stadtteil mit dem höheren Wert und teste dein Hamburg-Wissen.


Hamburg-Duell – Das Stadtteil-Quiz
MOPOHamburg-Duell
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Das Stadtteil-Quiz

Wie gut kennst du Hamburg?

Zwei Stadtteile, eine Kennzahl: Tippe auf den Stadtteil mit dem höheren Wert.

Themen auswählen
Datenbasis: Statistikamt Nord, Stadtteilprofile 2025 (überwiegend Stand 31.12.2024). Fehlende oder nicht ausgewiesene Werte werden nicht abgefragt.



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