Hingucker im Grünen: Dieses neue Highlight gibt’s jetzt in Planten un Blomen

Eine Wildpflanzen-Oase mitten in Hamburg: In Planten un Blomen wurde ein neuer Garten mit heimischen Wildpflanzen eröffnet. Der Entwurf für den Garten stammt dabei von einem renommierten britischen Landschaftsarchitekten. Doch das ist nicht das Einzige, was den Garten besonders macht.

In Planten un Blomen (St. Pauli) hat der neue „Garten der Wildpflanzen“ eröffnet. „Der Garten der Wildpflanzen ist ein weiteres großes Highlight in Planten un Blomen“, so Umweltsenatorin Katharina Fegebank (Grüne). „Er vereint einheimische Pflanzen und solche, die sich dem Klimawandel anpassen werden.“

Mit seiner langen Blühsaison soll er ganzjährig zum Verweilen einladen. Außerdem gibt es stets Neues zu entdecken, da sich der Garten zwischen Ende Februar und November wöchentlich ändern soll.

Garten ist Teil von „Natürlich Hamburg!“

„Der Garten zeigt uns allen beispielgebend, wie schön und pflegeleicht naturnahe Gestaltung im städtischen Raum, aber auch zu Hause, sogar auf dem eigenen Balkon, gelingen kann“, ergänzt Ralf Neubauer (SPD), Bezirksamtsleiter Hamburg-Mitte. Der Garten ist Teil des Hamburger Naturschutzgroßprojekts „Natürlich Hamburg!“, das sich für die umweltfreundliche Aufwertung von städtischen Grünflächen einsetzt.

So wurden in dem Garten etwa Trockenmauern, Totholzbereiche und Blühflächen integriert. Das sieht nicht nur schön aus, sondern ist auch gut für Insekten und andere Kleintiere.

Renommierter Landschaftsarchitekt entwarf Garten

Der Gewinnerentwurf für den „Garten der Wildpflanzen“ stammt von dem bekannten britischen Landschaftsarchitekten Tom Stuart-Smith, der sich auf die Arbeit mit heimischen Wildpflanzen spezialisiert hat.

Im Rahmen von „Natürlich Hamburg!“ soll alle zwei Jahre eine andere Fläche in Planten un Blomen naturnah umgestaltet werden. Bis 2032 sind so sechs verschiedene Schaugärten geplant, die nach Fertigstellung je drei Jahre durch das Projekt selbst und langfristig durch den Bezirk in Schuss gehalten werden.